Британский гонщик Оливер Берман достиг соглашения с «Феррари» о продлении сотрудничества после 2027 года. Это позволит сторонам сохранить отношения и получить дополнительное время, чтобы оценить перспективы перехода пилота в «Скудерию», сообщает AutoRacer.

Первым сезоном, в котором для Бермана может освободиться место в «Феррари», станет 2028 год. Многое будет зависеть от результатов Льюиса Хэмилтона в 2027-м и выступлений команды на машине Project 679. В Маранелло также смогут оценить прогресс британца в новой роли.

Продление соглашения с «Феррари» гарантирует, что британец останется в планах итальянской команды. Именно в её молодёжной программе он вырос как гонщик. В 2024 году Берман дебютировал в Формуле-1 за «Хаас» на Гран-при Саудовской Аравии и сразу набрал очки.