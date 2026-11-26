Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр призвал пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера завершить Гран-при Катара с хорошим результатом на обеих машинах. После столкновения напарников на Гран-при Лас-Вегаса француз заявил, что команда намерена «ответить на произошедшее» совместными усилиями.

«Мы отправляемся в Катар с твёрдым намерением всей командой дать ответ и провести уикенд на том уровне, которого сами от себя ожидаем. Трасса в Лусаиле сильно отличается от трассы в Лас-Вегасе: здесь много длинных скоростных связок поворотов. Кроме того, ограничение в 27 кругов для каждого комплекта шин сделает распределение резины и выбор стратегии уникальными для этого уикенда. У нас будет три тренировочные сессии, чтобы подготовить машину. Наша цель ясна: провести каждую часть уикенда на максимально высоком уровне и добиться хорошего результата обеими машинами», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.