Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не приедет на трассу в Лусаиле в четверг, 26 ноября, поскольку продолжает восстанавливаться после вирусной инфекции. Об этом сообщил журналист Крис Медланд в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, испанец заразился ближе к завершению гоночного уикенда в Лас-Вегасе. «Астон Мартин» рассчитывает, что Алонсо вернётся в паддок в пятницу. Первую тренировку Гран-при Катара вместо испанца проведёт резервный пилот команды Джек Кроуфорд.

В сезоне-2026 испанский гонщик заработал семь очков для своей команды. Он опережает по этому показателю пилота «Уильямса» Алекса Албона, который набрал пять очков, а также японских резервистов Юки Цуноду («Ред Булл»/«Рейсинг Буллз») и Рё Хиракаву («Хаас») — у каждого по одному очку.