Марк Хьюз сообщил, что Берман продлил контракт с «Хаасом» только на один год

Британский журналист Марк Хьюз в своём аккаунте в социальной сети Х сообщил, что соглашение Оливера Бермана с «Хаасом» рассчитано на один сезон, а не на три года. По его словам, это позволит гонщику сохранить гибкость в вопросе дальнейшей карьеры и учитывать планы итальянской команды «Феррари» начиная с 2028 года.

В Формуле-1 Берман провёл 48 гонок, набрав 71 очко. Впервые он выступил за «Хаас» в 2023 году, приняв участие в первых тренировках Гран-при Мексики и Абу-Даби. Полноценным боевым пилотом команды британец стал в 2025-м. Ещё дважды он заменял Кевина Магнуссена в сезоне-2024 — на этапах в Азербайджане и Бразилии.