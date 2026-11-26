Дукесса: в контракте Леклера с «Феррари» нет пункта о статусе первого пилота

Итальянский журналист Джулиано Дукесса сообщил, что контракт Шарля Леклера с «Феррари» не содержит положения, которое закрепляло бы за монегаском статус первого пилота команды.

«Могу сообщить, что в контракте Леклера абсолютно точно нет никакого пункта о статусе первого пилота в «Феррари», — написал Дукесса в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее в паддоке обсуждались условия соглашения Леклера со «Скудерией». В начале ноября французский журналист Марк Лимаше утверждал, что контракт монегаска содержит специальный пункт о преимущественном праве в спортивных и технических вопросах, который может ограничивать возможность команды письменно устанавливать правила внутрикомандной борьбы.