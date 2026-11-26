«Джордж выглядит как тряпка». Экс-актриса фильмов для взрослых — о поведении Расселла

Американская вебкам-модель, спортивный комментатор и бывшая актриса фильмов для взрослых Миа Халифа затронула в своих постах тему конфликта между четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом, выступающим за команду «Мерседес».

«Я на ужине в честь Дня благодарения рассказываю, как благодарна за то, что Макса Ферстаппена не обучали общению с прессой», — написала Халифа в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив к посту видеомем.

Пользователь социальной сети предложил ей поддерживать Расселла, добавив, что не хочет, чтобы она из-за этого страдала. В ответ Халифа написала: «Нет, Джордж выглядит как тряпка» (на английском pussy. — Прим. «Чемпионата»).