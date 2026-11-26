В новом выпуске подкаста The F1 Show британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт сравнил выступления пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в Формуле-1, отметив разницу в их результатах и стабильности.

«Шарль — отличный гонщик, не поймите меня неправильно. Но его соотношение поул-позиций и побед (27 к 9) недостаточно хорошее, если говорить о результатах «Феррари».

Можно возразить, что команда не предоставляла ему машину, которая позволяла бы чаще превращать поулы в победы. Но он и сам допускает ошибки. Мы уже видели, как он лидировал в гонках, а затем самостоятельно вылетал с трассы.

Он ещё не стал полностью сформировавшимся гонщиком. И я не хочу слишком сильно критиковать Шарля, потому что считаю его замечательным человеком. Но если говорить о статистике, выступлениях и многолетней стабильности, ему далеко до Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Крофта Sky Sports.