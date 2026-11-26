Пилот «Макларен» и чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис высказался об отношениях гонщиков Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла в интервью Теду Кравицу для Sky Sports.

«Вы не обязаны ладить друг с другом. Ты сам со всеми ладишь? Я знаю ответ — нет. Это совершенно нормально. Такое случается в жизни. Не все согласны друг с другом во всём. Но это также спорт, в котором каждый хочет доказать, что он лучше остальных.

Я имею в виду, что можно доказывать свою правоту либо на трассе, либо перед камерами. Обычно гораздо лучше, когда ты подкрепляешь свои слова результатами на трассе. В конечном счёте именно это действительно волнует всех больше всего.

Но я по-прежнему очень уважаю обоих гонщиков. Очевидно, Макс уже всем доказал, на что способен, а Джорджу, на мой взгляд, ещё только предстоит это сделать.

Я всё ещё считаю, что он может многого добиться за свою карьеру в Формуле-1, и мне интересно посмотреть, как у него это получится. Очевидно, нынешний сезон выдался для него непростым, но я по-прежнему верю, что он способен провести хороший чемпионат. Буду рад и дальше видеть, как он даёт Максу достойный отпор», — приводит слова Норриса Sky Sports.