Бывший руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о конфликте пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Итальянец поделился мнением в подкасте The Red Flags Podcast после перепалки гонщиков на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я уважаю Джорджа как гонщика, но в конечном счёте Макс просто психологически сильнее. В том, что касается управления психологическими аспектами, он намного превосходит тебя. На мой взгляд, не стоит дразнить медведя.

В этом нет никакой необходимости, потому что ты не делаешь себе лучше. Забудь об этом. Лучше постарайся выигрывать гонки, а не вступать в противостояние с лучшим гонщиком и самым психологически устойчивым человеком в пелотоне. Потому что знаешь, что произойдёт? Ты проиграешь.

Такое ощущение, что рядом с ним просто нет человека, который мог бы сказать: «Джордж, иногда лучше меньше говорить. Просто промолчи и занимайся своим делом».

И когда тебе действительно будет что сказать, потому что ты победил этого парня, тогда и выбирай момент для противостояния. Но, как я уже сказал, если не можешь победить их, присоединяйся к ним. А пока просто замолчи и продолжай заниматься своим делом», — приводит слова Штайнера Motorsport.