Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что в его контракте с итальянской командой нет пункта, гарантирующего ему статус первого номера. Об этом монегаск рассказал на пресс-конференции перед Гран-при Катара, комментируя обсуждения о распределении ролей между ним и Льюисом Хэмилтоном.

«Обычно я никогда не раскрываю, что прописано в моём контракте, но думаю, что об этом важно сказать: у меня совершенно точно нет такого пункта в соглашении.

Я люблю эту команду и сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуть её на вершину», — приводит слова Леклера Grande Prêmio.

29-летний гонщик признался, что его задевают обвинения в недостаточной преданности «Феррари» и отсутствии борьбы за интересы коллектива. Он отметил, что недавно продлил соглашение, поскольку верит в проект и рассчитывает на успешное будущее вместе с командой.