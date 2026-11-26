Леклер отреагировал на мнение журналиста, что не виноват в аварии с Хэмилтоном

Во время общения с прессой перед Гран-при Катара пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру задали вопрос о столкновении с напарником Льюисом Хэмилтоном на этапе в Лас-Вегасе. Один из журналистов заявил, что не считает монегаска полностью виновным в произошедшем.

Журналист обратил внимание, что на повторе видно: гонщики ехали колесо в колесо, поэтому у Леклера практически не было пространства для манёвра, и не стоит возлагать ответственность за столкновение полностью на него.

«Я не хочу возвращаться к тому инциденту, но считаю, что ваша точка зрения справедлива. В любом случае я предпочитаю смотреть вперёд и не возвращаться к этой ситуации», — ответил Леклер.