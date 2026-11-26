Пилот «Мерседеса» и самый молодой чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли решил развлечься во время полёта в Катар и устроил розыгрыш сотруднику команды. Итальянец разрисовал ему лицо и даже оставил автограф на голове.

«Он пошёл в хвост самолёта, и ребята из «Астон Мартин» такие: «Какого чёрта у тебя на лице?!» Сам он даже не подозревал, что с ним что-то не так. И только когда зашёл в туалет и посмотрел на себя в зеркало, всё понял», — рассказывает Антонелли в видео.

В эти выходные в Катаре пройдёт предпоследний этап сезона Формулы-1. Гонщиков ждёт квалификация, а сама борьба за позиции в чемпионате постепенно выходит на финишную прямую.