Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал высказывания гонщика «Ред Булл», четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена после Гран-при Лас-Вегаса. Нидерландец, одержавший победу в гонке, позволил себе несколько колких замечаний в адрес британца.

«Если честно, мне особо нечего сказать. Некоторые комментарии после гонки показались мне довольно забавными. Но в конечном счёте он провёл невероятную гонку и победил, поэтому может позволить себе говорить всё, что захочет.

В любом случае я по-прежнему придерживаюсь того, что сказал после тренировки. Но именно он вышел на трассу и выиграл гонку, а я — нет», — приводит слова Расселла Motorsport.