Представители СМИ, работающие на Гран-при Катара, не знают о предусмотренном плане экстренной эвакуации и не получали соответствующего инструктажа. Об этом стало известно после разговора журналистов с пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Испанца спросили, предусмотрен ли на этапе протокол действий на случай чрезвычайной ситуации. Сайнс подтвердил его наличие и заявил, что журналисты также должны быть включены в план. Один из британских журналистов уточнил, что СМИ не получали никакой информации о подобном протоколе.

«То есть его нет? Меня это удивляет, я думал, вы тоже включены в план эвакуации. Не знаю, именно такую информацию я получил. Это всё, о чём я могу судить. Мне сказали, что такой план существует, и я рассчитывал, что представители прессы тоже будут предусмотрены. Если что-то случится, я возьму всех, кого смогу», — приводит слова Сайнса портал Marca.