Пилот «Феррари», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о переговорах с напарником Шарлем Леклером после их столкновения на Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас состоялось внутреннее обсуждение. Но нет, я не могу рассказать больше. Всё остаётся внутри команды. Встреча прошла позитивно. Мы с Шарлем сегодня уже сидели здесь и хорошо поговорили», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Журналисты также спросили британца о возможных санкциях в отношении одного из пилотов. Хэмилтон подчеркнул, что окончательное решение остаётся за руководителем команды Фредом Вассёром.

«Это решать Фреду. В конечном счёте я уже достаточно ясно высказал свою позицию по этому поводу, поэтому добавить особо нечего. Я уже сказал всё, что хотел, и моя позиция не изменилась», — отметил гонщик.