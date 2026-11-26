Компания «Форд» представила новый гиперкар GT41, с которым вернётся в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне-2027.

Название GT41 отсылает к легендарному Ford GT40, который одержал четыре подряд победы в Ле-Мане с 1966 по 1969 год.

Фото: Ford

Фото: Ford

Руководитель программы гиперкаров Ford Racing Дэн Сэйерс рассказал о ходе подготовки машины к дебюту. По его словам, команда уже провела шесть тестовых сессий в Европе, завершив программу 30-часовыми испытаниями на трассе MotorLand Aragon в Испании. Теперь разработка продолжится на американских автодромах.

Фото: Ford

Фото: Ford

«Презентация GT41 — важная веха и свидетельство того, чего команде удалось добиться за относительно короткий срок. Однако впереди ещё очень много работы.

Мы прекрасно понимаем масштаб предстоящей задачи. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на улучшении характеристик и надёжности автомобиля, а также на дальнейшем развитии команды перед дебютом в чемпионате», — приводит слова Сейерса официальный сайт Ford.

В следующем сезоне «Форд» намерен выступить во всех девяти этапах WEC. Старт чемпионата запланирован на март 2027 года в Катаре.