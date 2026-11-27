Ферстаппен выступит на Гран-при Катара без своего гоночного инженера

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, не будет работать с пилотом на Гран-при Катара Формулы-1. Причиной стали личные обстоятельства у специалиста, сообщает Motorsport.

Изначально предполагалось, что Ламбьязе будет сопровождать нидерландца на двух заключительных этапах сезона — в Катаре и Абу-Даби. Однако в Катаре его заменит Том Харт, который уже исполнял обязанности гоночного инженера Ферстаппена на Гран-при США, Сан-Паулу и Лас-Вегаса.

В «Ред Булл» ожидают возвращения Ламбьязе на финальный этап сезона в Абу-Даби, если этому не помешают личные обстоятельства.

Напомним, Том Харт должен стать постоянным гоночным инженером Ферстаппена со следующего сезона. Ламбьязе, работающий с нидерландцем с 2016 года, перейдёт в «Макларен».