Пилот «Мерседеса» и самый молодой чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли рассказал, какие навыки перенимает у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, наблюдая за его выступлениями в чемпионате.

«Я многому научился у него в плане гоночного мастерства и того, как он выбирает позицию, чтобы получить наилучший шанс для успешного обгона. То же самое касается и защиты позиции.

В этом году мы видели много отличных примеров. Недавно был ещё один эпизод, когда Шарль Леклер ехал рядом с ним. Макс поставил Шарля в очень сложное положение: у того практически не осталось пространства, а попытка затормозить позже была бы слишком рискованной.

За тем, как Макс располагает машину при атаке и обороне, невероятно интересно наблюдать. Его гоночное мастерство очень высоко. Он всегда старается занять наилучшую позицию для обгона или защиты. В этом отношении я могу многому у него научиться», — приводит слова Антонелли Motorsport.