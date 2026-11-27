Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как его откровенность в общении с журналистами обернулась против него.

«Возможно, я слишком открыт и откровенен с представителями СМИ. Дело в том, что мне кажется, будто я просто веду с вами непринуждённую беседу, а не должен постоянно помнить о том, что передо мной стоит камера. Сейчас в этой комнате людей больше, чем камер, и у меня возникает ощущение, что я разговариваю непосредственно с вами. Но на самом деле это не так. Мне нужно напоминать себе, что я обращаюсь к камере, которая транслирует мои слова миллионам людей.

Помню, несколько лет назад в Абу-Даби у меня состоялся откровенный разговор с Тедом Кравитцем и Уиллом Бакстоном обо всей этой ситуации. Тогда я сказал им: «Просто задайте мне этот вопрос на камеру, вместо того чтобы обсуждать его со мной за кадром». Они так и сделали: задали вопрос перед камерой, а затем ушли и преподнесли мои слова несколько иначе, исказив их смысл.

В такие моменты думаешь, что это немного нечестно: формально сказанное было правдой, но в действительности всё происходило несколько иначе. Как я уже сказал, лично для меня это просто урок, который нужно усвоить», — приводит слова Расселла FIA.