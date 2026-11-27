Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о возможном примирении с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после конфликта на Гран-при Лас-Вегаса. На пресс-конференции перед этапом в Катаре нидерландца спросили, готов ли он оставить разногласия с британцем в прошлом.

«Мне больше нечего об этом сказать. Я уже всё сказал в Лас-Вегасе. С моей стороны больше нет никаких вопросов. Меня это не беспокоит. Я просто сосредоточен на этом уикенде. Я доволен тем, чего мы добились в Лас-Вегасе. Жизнь продолжается», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, конфликт обострился после третьей тренировки в Лас-Вегасе, когда Ферстаппен получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке за эпизод с Расселлом. После гонки нидерландец резко высказался в адрес соперника, заявив, что тот находится «намного ниже его уровня».