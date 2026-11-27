Президент Федерации автоспорта и мотоциклетного спорта Катара Абдулрахман бин Абдуллатиф Аль-Маннаи заявил, что организаторы ожидают аншлаг на Гран-при Формулы-1. По его словам, большинство билетов уже продано, несмотря на опасения по поводу безопасности в регионе.

«В воскресенье мы ожидаем аншлаг. Большинство трибун уже распроданы, как и все места в зонах гостеприимства. Думаю, билеты остались только на одну трибуну, но и она, вероятно, будет полностью распродана уже сегодня вечером. Так что фактически мы уже можем говорить о солд-аутем.

Для нас это было очень важно и волнительно. Насколько я помню, в этот раз мы собрали рекордное количество зрителей. Как вы знаете, MotoGP приезжает сюда уже более двух десятилетий — с 2004 года, — и прежде посещаемость не была такой высокой. Думаю, на интерес болельщиков повлияла и чемпионская борьба, но эта ситуация также показала, насколько важна вера в проект.

Это напомнило мне времена COVID, когда все думали: «О, никто не будет выходить из дома, никто не станет посещать мероприятия». Однако в итоге люди, наоборот, невероятно соскучились по таким событиям. Думаю, это многое говорит о нынешней силе Формулы-1, её фанатской базе и о том, насколько болельщики любят гонки. Спрос очень высокий.

Конечно, сложившаяся ситуация вызывала определённые сомнения. Однако мы ни на секунду не прекращали планировать и готовиться к проведению этапов. Я не могу вспомнить каких-либо серьёзных препятствий, которые помешали бы нам достичь этой цели. Поэтому мы продолжали действовать согласно намеченному плану, исходя из того, что все запланированные мероприятия состоятся.

Ни Формула-1, ни MotoGP ни разу не заявляли, что не приедут. Позиция всех была такой: «Мы приедем, но пока оцениваем ситуацию». Никто не ставил никаких условий и не говорил, что откажется от участия до тех пор, пока не произойдёт то или иное событие. Именно поэтому мы продолжали разрабатывать планы и вести подготовку», — приводит слова президента издание The Race.