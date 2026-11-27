Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался об ограничениях, которые, по информации СМИ, руководство «Феррари» введёт для Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на двух оставшихся этапах сезона — в Катаре и Абу-Даби.

«В принципе, это и правильно. В эру [Михаэля] Шумахера так и было. Если другой гонщик подъезжает к более медленному, то ему говорят по радио: либо оставайся на том же месте, либо, как обычно говорили в «Феррари»: «Фернандо быстрее тебя».

Думаю, то же самое мы и увидим. Если два пилота будут ехать вместе и один из них не будет поддерживать темп, то по радио попросят его пропустить напарника. Бороться между собой на оставшихся двух гонках им точно не дадут. Поживём — увидим, как они будут справляться с такими правилами игры», — сказал Петров в своём Телеграм-канале.