Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето не согласился с критикой гонщиков в адрес характера борьбы на Гран-при Лас-Вегаса. Бразилец отметил, что пилоты жалуются как на недостаток обгонов, так и на их большое количество.

«Послушайте, должен признаться: возможно, из-за того, что нам не хватает скорости на прямых, мне приходилось обгонять в самый последний момент, уже в середине поворота. Поэтому лично мне это даже понравилось. Редко, но всё же я совершал несколько обгонов посреди прямой, когда у другой машины заканчивался заряд батареи. Но большинство моих манёвров — например, в борьбе с Олли [Берманом] — проходили в первом повороте, и это была очень плотная борьба.

Должен сказать, мне гонка вполне понравилась, я бы не стал на неё жаловаться. И в то же время, думаю, нам пора немного успокоиться. Одни пилоты жалуются, когда обгонов нет, другие — когда они есть. Так чего, *****, они хотят? Нужно просто пилотировать и зани