Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг не включил пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в число претендентов на чемпионский титул в следующем сезоне. По мнению немца, британец переживает психологический кризис после того, как его напарник Андреа Кими Антонелли стал чемпионом мира.

«Кандидатами на титул в 2027 году являются Андреа Кими Антонелли, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, а также оба пилота «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Я понимаю, что исключить из этого списка Джорджа Расселла довольно безумное решение, но он сам загнал себя в психологическую яму, из которой будет сложно выбраться.

Он был уверен, что наконец-то станет королём Формулы-1, но тут появился Антонелли, который в какой-то момент сезона-2025, казалось, и вовсе мог покинуть команду. С учётом ожиданий Расселла падение с вершины Формулы-1 на самое дно пелотона — это то, что тяжело пережить психологически», — приводит слова Росберга издание FormulaPassion.