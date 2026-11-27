Пилот «Альпин» Франко Колапинто поделился историей о том, как летел экономклассом после Гран-при Лас-Вегаса и пытался обойти ограничение авиакомпании на количество предметов ручной клади. Чтобы не сдавать шлемы в багаж, аргентинцу пришлось распределить свои вещи между другими пассажирами, а один из шлемов надеть на голову.

«Я не собирался сдавать шлем в багаж: его могли сломать, поцарапать краску, испортить — кто знает. Поэтому у меня было четыре вещи: рюкзак, два шлема и матера — сумка для термоса с мате.

Вокруг было полно аргентинцев. Я нашёл двух человек, которые стояли со мной в очереди, и спросил одного из них: «Можешь взять мою сумку для мате?» Он не мог, потому что у него уже было две вещи. Тогда мы придумали целую операцию: запихнули всё в его чемоданы и спрятали там мою сумку с термосом.

Я вернулся с тремя вещами, но сотрудница сказала: «Нет, у вас три предмета, а можно два». Я ответил: «Ну пожалуйста, я всегда так езжу, и две из этих вещей маленькие! Они занимают столько же места, сколько один чемодан!» А она сказала: «Нет, не с двумя шлемами!»

Тогда я занервничал. Достал шлем из сумки, отдал сумку другому аргентинцу, чтобы он её пронёс. В итоге мои вещи оказались в разных рядах самолёта: что-то в 20-м, что-то в 10-м. А потом я просто надел шлем на голову, потому что если я его ношу, то это уже не дополнительный предмет, и мне не могли ничего предъявить. Вот и всё. Если вам нужны советы по перелётам, ребята, обращайтесь ко мне», — рассказал Колапинто в интервью ESPN.