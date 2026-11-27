Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что команда будет раньше заправлять его машину перед гонками. Решение приняли после утечки топлива, из-за которой новозеландец не смог вовремя стартовать на Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас появились новые протоколы, которые, по сути, не позволят подобному повториться. Или, по крайней мере, в следующий раз это произойдёт по совершенно другой причине. Так что да, подобной проблемы больше быть не должно.

У меня не было слипстрима, я вообще не видел поблизости ни одной машины. Как пилоту мне это очень неприятно, особенно на такой трассе, как в Лас-Вегасе. Здесь не нужно беречь шины, ты просто едешь на пределе. Думаю, дело было просто в неудачном стечении обстоятельств. Но в некотором смысле теряется весь смысл, когда тебе возвращают круг, но фактически ты не получаешь его обратно», — приводит слова Лоусона издание GPblog.