Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что команда не вводила новых ограничений на борьбу между ним и Шарлем Леклером после столкновения на Гран-при Лас-Вегаса. Британец подчеркнул, что оба гонщика по-прежнему могут соперничать друг с другом на двух оставшихся этапах сезона.

«Мы по-прежнему можем свободно бороться на трассе, и, думаю, в этом и заключается главная цель нашего присутствия здесь. Мы хотим гоняться, но, конечно, не хотим, чтобы то, что произошло на прошлой неделе, когда-либо повторилось.

Сегодня мы с Шарлем хорошо поговорили и обсудили ситуацию. Думаю, в дальнейшем у нас всё будет нормально. Нам действительно нравится бороться друг с другом на трассе, и у нас очень хорошие отношения. Разумеется, соперничество напряжённое, но со стороны оно выглядит гораздо более напряжённым, чем есть на самом деле», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.