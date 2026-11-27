Ежегодная встреча пилотов Формулы-1 с представителями ФИА, посвящённая обсуждению гоночных правил и судейских решений, в этот раз прошла в необычном формате. В четверг, 26 ноября, в Катаре федерация провела для участников интерактивную викторину в Kahoot! Участники голосовали со своих телефонов, выбирая, какое наказание следовало применить в каждом из рассмотренных эпизодов: определённый временной штраф или отсутствие санкции.

По информации The Race, по некоторым инцидентам пилоты и стюарды единогласно соглашались с вынесенными наказаниями. В других случаях мнения разделились.

Не все пилоты присутствовали на встрече: Фернандо Алонсо заболел, а Лэнс Стролл и некоторые другие гонщики решили не приходить. При этом в этот раз к обсуждению присоединился Льюис Хэмилтон, который ранее не всегда посещал подобные мероприятия.

Источник также сообщает, что в этот раз пилоты и представители ФИА оказались ближе к единому мнению, чем когда-либо прежде. Участники не выступали за масштабные изменения правил к следующему сезону. При этом некоторые корректировки могут коснуться ситуаций, когда пилот получает преимущество, срезая трассу. Одним из предложений стало введение нового вида санкции: вместо временного штрафа гонщик мог бы терять гарантированную позицию по итогам гонки.