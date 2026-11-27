Пилот «Дукати» Франческо Баньяя не выступит в заключительной гонке сезона MotoGP в Валенсии из-за травм, полученных в аварии на спринте Гран-при Катара. По словам итальянца, врачи обнаружили небольшое кровоизлияние в голове и не разрешили ему вернуться на трассу.

«Мне очень жаль, что я не смогу в последний раз проехать на этом мотоцикле. Дело не в стопе, она почти восстановилась. Авария в Катаре была очень серьёзной. У меня была травма головы. Там всё ещё есть немного крови. Думаю, это кровоизлияние. Мы не опасаемся за моё состояние, поскольку его объём очень небольшой, но существует вероятность более серьёзных последствий. Поэтому мы не можем провести вместе эти последние моменты», — приводит слова Баньяи издание Motorsport.

В Катаре Баньяя упал после столкновения с Фермином Альдегером в первом повороте.