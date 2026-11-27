Мотогонщик Франческо Баньяя, несмотря на необходимость передвигаться на костылях, приехал попрощаться с «Дукати» в Валенсию, в составе которой выиграл два чемпионских титула MotoGP. Команда подготовила для него специальный мотоцикл GP26 в бело-красной расцветке, на котором он должен был провести свою последнюю гонку за команду.

«Я хочу поблагодарить «Дукати» за всё. Я очень верил в этот проект. Мы верили друг в друга, и вместе начали путь, который принёс нам много побед. Это было прекрасно: 31 победа, 63 подиума, два титула. Никто не сможет отнять у нас эти результаты. Это намного больше, чем я мог ожидать в детстве, когда только мечтал о таком.

Мне просто не повезло: в последние два сезона характер мотоцикла немного изменился, и я не смог к нему приспособиться. Мне не удавалось ехать так быстро, как я умею и как хотел бы», — приводит слова Баньяи издание Motorsport.

Итальянец дебютировал в MotoGP в составе «Прамак» в 2019 году, а спустя два сезона перешёл в заводскую команду «Дукати». В 2022 и 2023 годах он выиграл чемпионат мира.