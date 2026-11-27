Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о ситуации с возвращением в круг лидеров после появления машины безопасности на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я постоянно смотрел на экраны, следил за гонкой и ждал машины безопасности. Когда она появилась, у меня, к сожалению, не осталось достаточно времени, чтобы догнать пелотон. В итоге я вернулся в один круг с соперниками, но всё равно отставал на 25 секунд. Это было ещё неприятнее. А затем мы увидели темп машины и то, как она выступала в гонке. Всё это только усилило разочарование.

Я понимаю требования безопасности и совершенно не хочу ими пренебрегать. Но в зонах двойных жёлтых флагов я в любом случае должен соблюдать дельту и снижать скорость. В этом плане ничего не изменится, даже если я буду следовать за машиной безопасности. На остальной части круга я мог бы постепенно сокращать отставание.

Я также понимаю, что гонку нужно возобновлять, пока все борются с температурой шин. Думаю, просто неудачно совпали обстоятельства. Но в итоге получается, что ты возвращаешь себе круг, но фактически не возвращаешься в гонку», — приводит слова Лоусона издание PlanetF1.

Лиам начал гонку на круг позади пелотона из-за утечки топлива, которую механики команды устраняли непосредственно перед стартом. Появление машины безопасности после столкновения Серхио Переса и Рафаэла Камары дало ему шанс вернуться в один круг с соперниками. Однако разрешение обогнать машину безопасности пилот получил только спустя четыре круга. Когда гонка возобновилась, он всё ещё уступал остальным около 20 секунд. В итоге Лоусон финишировал 14-м.