Решение испанского мотогонщика Марка Маркеса завершить карьеру в MotoGP стало неожиданностью для представителей чемпионата. После объявления о своём уходе 33-летний спортсмен получил аплодисменты в боксах, а некоторые из присутствовавших не смогли сдержать слёз. Супруга Маркеса также плакала после его заявления.
Эмоционально отреагировал и его брат Алекс Маркес, на глаза которого навернулись слёзы.
Брат Марка Алекс
Фото: Кадр из трансляции
Болельщики на трибунах и испанский гонщик Хорхе Мартин также были шокированы новостью.
Болельщики на трибунах в Валенсии
Фото: Кадр из трансляции
Реакция Хорхе Мартина
Фото: Кадр из трансляции
Маркес объявил о завершении карьеры незадолго до начала первой практики Гран-при Валенсии. Этап 2026 года станет для него последним в MotoGP.