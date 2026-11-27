Объявление Марка Маркеса об уходе из MotoGP вызвало слёзы и шок в паддоке

Решение испанского мотогонщика Марка Маркеса завершить карьеру в MotoGP стало неожиданностью для представителей чемпионата. После объявления о своём уходе 33-летний спортсмен получил аплодисменты в боксах, а некоторые из присутствовавших не смогли сдержать слёз. Супруга Маркеса также плакала после его заявления.

Эмоционально отреагировал и его брат Алекс Маркес, на глаза которого навернулись слёзы.

Брат Марка Алекс Фото: Кадр из трансляции

Болельщики на трибунах и испанский гонщик Хорхе Мартин также были шокированы новостью.

Болельщики на трибунах в Валенсии Фото: Кадр из трансляции

Реакция Хорхе Мартина Фото: Кадр из трансляции

Маркес объявил о завершении карьеры незадолго до начала первой практики Гран-при Валенсии. Этап 2026 года станет для него последним в MotoGP.