Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, почему не рассматривает возможность участия в гонке «Инди-500».

«Дело не в том, что я считаю, будто не смогу хорошо выступить. Всё упирается в управление рисками. Именно поэтому я не хочу участвовать в этой гонке. Мне нравится смотреть эту гонку, но я также понимаю, что при аварии существует очень высокий риск. И у меня перед глазами было достаточно примеров. В частности, мой тесть тоже попал там в серьёзную аварию. И то, как ему пришлось жить после неё до конца своих дней, — это риск, на который я не готов идти, учитывая, что я уже выступаю в Формуле-1 и гоняюсь в GT3. В какой-то момент ты и так принимаешь на себя слишком много рисков. Поэтому иногда полезно иметь несколько выходных, когда тебе не нужно постоянно находиться на пределе возможностей», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

В 1992 году Нельсон Пике попал в серьёзную аварию во время тренировок перед «Инди-500». Бразилец получил травмы обеих ног и ступней, перенёс несколько операций и проходил длительную реабилитацию. Несмотря на последствия происшествия, год спустя он вернулся в Индианаполис и прошёл квалификацию к гонке.