Хуан Пабло Монтойя: в следующем году мы не увидим безоговорочного лидера

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя считает, что в следующем сезоне ни одна команда не сможет надолго закрепиться на вершине пелотона.

«В следующем году мы не увидим безоговорочного лидера. Возможно, какая-то машина будет впереди на протяжении двух гонок, но затем появятся обновления, и ситуация изменится. Так будет продолжаться, пока кто-нибудь не найдёт что-то совершенно революционное», — приводит слова Монтойи итальянское издание FormulaPassion.

В сезоне-2026 чемпионский титул досрочно оформил 20-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли, выступающий за немецкую команду «Мерседес».