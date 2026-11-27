Мадридский «Реал» обратился к Марку Маркесу после объявления о завершении карьеры

Футбольный клуб «Реал» Мадрид опубликовал обращение к испанскому мотогонщику Марку Маркесу после того, как тот объявил об уходе из MotoGP.

«После объявления Марка Маркеса о завершении карьеры в MotoGP «Реал» Мадрид хочет выразить ему своё признание, восхищение и привязанность. Он уже вошёл в число величайших спортсменов в истории Испании. Желаем ему и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — написала пресс-служба клуба в своём аккаунте в социальной сети Х.

Маркес объявил о завершении карьеры незадолго до начала первой практики Гран-при Валенсии. Этап 2026 года станет для него последним в MotoGP.