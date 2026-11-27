Тото Вольф: если буду здоровым, останусь в «Мерседесе» ещё на много лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не получает предложений о работе от других команд Формулы-1.

«Вообще ни одного! Невероятно, правда? Но, вероятно, люди уже думают, что от меня в любом случае невозможно избавиться в «Мерседесе». Я планирую на очень долгосрочную перспективу. Для меня «скоро» — это через 10 лет. Мне нужно уже сейчас обдумывать решения или даже принимать их, чтобы команда могла продолжать добиваться успеха через 10 лет.

Если я буду здоровым и эта работа по-прежнему не будет ощущаться как работа, то я останусь ещё на много лет. Возможно, тогда я буду посещать только 18 гонок вместо 24 и стану реже появляться в СМИ. Я хотел бы разделить свои обязанности и больше сосредоточиться на роли председателя. Но, как я уже сказал, для этого мне нужно оставаться здоровым», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.