Британский пилот «Хааса» Оливер Берман, входящий в молодёжную программу «Феррари», заявил, что хотел бы однажды стать постоянным гонщиком итальянской команды. В 2024 году он дебютировал в Формуле-1 за «Скудерию», заменив Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии.

«Надеюсь, что однажды получу такой шанс. Я бы сказал, что нахожусь здесь благодаря «Феррари». Не знаю, оказался бы я сейчас на этом месте, если бы не получил свой шанс в Джидде в 2024 году. Я невероятно благодарен «Феррари» за предоставленные возможности и за то, что они посадили меня за руль в 18 лет. Думаю, это был довольно большой риск, который в итоге оправдался.

Они также предоставили мне возможность выступать на машине «Хааса». Всё, что они для меня сделали, было потрясающим. Я бы очень хотел однажды снова надеть красную форму. Я уже испытал это чувство, получил небольшое представление о том, каково это, но моя мечта — выступать за «Феррари», — приводит слова Бермана издание Crash.net.