Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги сезона-2026, в котором команда не смогла защитить титулы в Кубке конструкторов и личном зачёте. Британец отметил, что доволен собственными выступлениями, несмотря на отсутствие борьбы за чемпионство.

«Честно говоря, я очень доволен. Ты можешь быть доволен лишь настолько, насколько хорошо, по твоим ощущениям, выступал сам. Мне кажется, для меня сезон сложился очень хорошо. Это не значит, что я выиграл много гонок или что мы боремся за чемпионство, но иногда Формула-1 устроена именно так. У тебя появляются возможности, а иногда нет. И всё же я считаю, что провёл очень сильный сезон, особенно если сравнивать себя с теми, с кем это уместно делать.

Конечно, мне хотелось большего, как и всей команде. Мы надеялись на более успешный сезон. Команда также хотела лучше бороться за Кубок конструкторов и дать мне возможность снова сражаться за титул в личном зачёте. Но невозможно выигрывать каждый раз. Мы соревнуемся с одними из лучших людей в мире, с лучшими гонщиками, и каждый год оставаться на таком уровне очень сложно. Этот год определённо не стал для нас лучшим. Отчасти мы связываем это с переходом от прошлого сезона к нынешнему. Но в остальном лично для меня год получился очень хорошим», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.