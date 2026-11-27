Расселл в первой практике ГП Катара работает с другим гоночным инженером — Кравиц

Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл в первой практике Гран-при Катара работает с новым гоночным инженером Стефаном Фолио, а не со своим постоянным специалистом Маркусом Дадли. Об этом сообщил репортёр канала Sky Sports Тед Кравиц в ходе трансляции.

По информации Кравица, данное решение было принято, чтобы Фолио получил опыт работы. Сам Дадли также находится в боксах и оказывает поддержу Стефану.

Британский пилот в данный момент занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1. После 21-го этапа Джордж Расселл заработал 264 очка. Джордж