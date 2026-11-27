Сегодня, 27 ноября, состоялась первая практика Гран-при Катара. Лучшее время продемонстрировал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Второй результат показал его напарник британец Джордж Расселл, тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» француз Исак Хаджар.
Формула-1, Гран-при Катара — 2026. Результаты первой свободной практики:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.217.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.507.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.661.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.850.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.860.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.916.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1.256.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.358.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.384.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.657.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.836.
12. Франко Колапинто («Альпин») +2.192.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.220.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2