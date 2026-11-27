Антонелли — лучший в первой практике ГП Катара, Хаджар — третий, Хэмилтон — восьмой

Сегодня, 27 ноября, состоялась первая практика Гран-при Катара. Лучшее время продемонстрировал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Второй результат показал его напарник британец Джордж Расселл, тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» француз Исак Хаджар.

Формула-1, Гран-при Катара — 2026. Результаты первой свободной практики:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.217.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.507.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.661.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.850.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.860.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.916.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1.256.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.358.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.384.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.657.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.836.

12. Франко Колапинто («Альпин») +2.192.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.220.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2