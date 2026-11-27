Марк Маркес раскрыл, когда принял решение об уходе из спорта и кто знал об этом

10-кратный чемпион мира по мотогонкам испанец Марк Маркес раскрыл, когда принял решение об уходе из спорта и кто знал об этом.

«Я принял решение после Гран-при Японии. Единственным человеком в мире, кто знал об этом, был мой брат Алекс. Я решил не объявлять о своём уходе из спорта до сегодняшнего дня, потому что это был единственный способ, единственный шанс побороться за чемпионский титул в этом году.

Я имею в виду, что разговоры о завершении карьеры отнимали у меня много сил. Я боролся за чемпионство, победил, но решение было принято, независимо от того, закончил ли я карьеру хорошо или не очень. Конечно, у всех на уме то, что у меня большие проблемы с рукой, а контракт с Ducati заключён до 2028 года. И я хотел бы поблагодарить их, поскольку они очень хорошо понимают ситуацию.

Но когда я подписал контракт в марте, то, как всегда, был полон оптимизма и не знал, что после Ле-Мана мне предстоит ещё одна операция на правом плече, что мне будет ещё сложнее и слабость в руке будет только усиливаться», — приводит слова Маркеса портал Crash.net.