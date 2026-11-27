10-кратный чемпион мира по мотогонкам испанец Марк Маркес сообщил причину своего решения завершить карьеру в мотоспорте.

«Я думаю, иногда нам не нужны никакие причины [чтобы что-то сделать]. Порой надо просто понять ситуацию. Но правда в том, что в этом году всё было на максимальном пределе.

Конечно, можно продолжить работать, драться. И я сам по натуре боец. Но дело в другом — я боюсь. Начал чувствовать этот страх. И это не страх перед мотоциклами или скоростью. Всё дело в травме. Она не влияет на мою личную и профессиональную жизнь.

После Гран-при Индонезии, помимо травмы руки, у меня снова появилось двоение в глазах. И потом снова только после Ле-Мана на 12 часов. К счастью, в тех двух случаях мне удалось хорошо восстановиться, и это стало одной из главных причин, почему я контролировал риски и реже попадал в аварии во второй половине сезона.

Мы все люди, и иногда мы выкладываемся на все 100%, но страсть есть, адреналин зашкаливает, я быстр и чувствую себя конкурентоспособным, но иногда лучше подумать об этом. До сих пор мне это очень нравилось. Я хочу и дальше наслаждаться этим невероятным миром и этой невероятной страстью к мотоциклам, MotoGP. И я думаю, что настало подходящее время завершить карьеру», — приводит слова Маркеса портал Crash.net.