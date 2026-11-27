Действующий чемпион Формулы-3 американец Уго Угочукву выиграл свою дебютную квалификацию в Формуле-2, завоевав поул на Гран-при Катара.

Также отметим, что для команды Van Amersfoort Racing, которую представляет Уго, эта победа стала первой полноценной в рамках Формулы-2 и Угочукву стал первым гонщиком в истории современной Формулы-2, кому удалось взять поул-позицию в дебютной квалификации по ходу сезона.

Полноценный сезон 2027 года в Ф-2 Угочукву проведёт в составе Campos Racing, но ради получения опыта он договорился выступить на двух заключительных этапах сезона-2026 в Катаре и Абу-Даби за команду Van Amersfoort Racing, заменив в ней Хию Ямакоши.