«Нам с Тото было смешно от его комментариев». Расселл — о словах Ферстаппена в свой адрес

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как отреагировал на высказывания четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена после Гран-при Лас-Вегаса. Нидерландец, одержавший победу в гонке, позволил себе несколько колких замечаний в адрес британца.

«После гонки мы с Тото летели, и нам было очень смешно слушать комментарии, которые прозвучали после гонки. Но мы просто знаем, как некоторые люди ведут свои дела», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.

Британский пилот в данный момент занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1. После 21-го этапа Джордж Расселл заработал 264 очка. Джордж выступает в качестве боевого гонщика команды «Мерседес» с сезона-2022.