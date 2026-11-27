Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен подвёл итоги первого дня Гран-при Катара, подчеркнув сильный разрыв с «Мерседесом».

«Управление было довольно тяжёлым. Мы просто не там, где хотели быть, и в данный момент в машине есть дисбаланс. Нам нужно попытаться выровнять его и посмотреть, сможем ли мы исправить ситуацию к субботе. Эта трасса довольно уникальная, и непросто всё сделать правильно, поэтому, надеюсь, мы сможем выступить лучше.

На мой взгляд, наше отставание от «Мерседеса» очень большое, так что нам нужен мощный скачок для того, чтобы их догнать. И если мы сможем выровнять баланс, то, возможно, отыграем половину потерянного времени на круге. «Мерседесы» очень быстры на прямых, но, возможно, у них и баланс лучше, чем у нас сейчас. Я имею в виду, что мы сами недовольны. А когда ты недоволен, очень сложно добиться того же уровня», — приводит слова Ферстаппена портал RacingNews365.