Ландо Норрис: о конкуренции с «Мерседесом» нам даже не стоит думать. Они в другой лиге

Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис выразил уверенность в том, что «Мерседес» будет доминировать на Гран-при Катара и навязывать конкуренцию немецкой команде не имеет смысла.

«Я не знаю, насколько это [новое днище] поможет нам здесь по сравнению с Вегасом. Завтра увидим, но вряд ли это будет необходимый нам рывок. Вероятно, мы в семи десятых секунды на круге от «Мерседеса», так что о них даже не стоит думать. Они просто в другой лиге по сравнению с нами. На милю впереди по всем показателям, так что я бы сказал, что борьба идёт за третье место.

Но по сравнению с остальными мы, кажется, в неплохом положении. Тот факт, что завтра мы сможем использовать новое днище, даст нам небольшое преимущество, а небольшое преимущество лучше, чем ничего. Кажется, мы в относительно неплохом положении, — приводит слова Норриса портал Sky Sports.