Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер подвёл итог первого дня Гран-при Катара, подчеркнув преимущество «Мерседеса» в сравнении с остальными командами.

«Честно говоря, это был действительно трудный день. Нам не удалось улучшить время прохождения круга на «медиуме». У меня возникли проблемы с машиной, и нам пришлось кое-что починить, но это был только первый круг второй практики, и я всё равно не смог добиться прогресса, даже на новых, более мягких шинах. Это был очень, очень сложный день. Я просто не смог сделать всё правильно. Даже при большом расходе топлива мы были не так сильны, как хотелось бы, так что, похоже, уикенд обещает быть трудным, но мы упорно работаем над тем, чтобы разобраться в происходящем. По какой-то причине «Мерседесы» оказались намного быстрее, чем мы ожидали, поэтому некоторые пробелы выглядят немного странно. Нам нужно кое-что выяснить.

Я не думаю, что у нас пока есть чёткое представление о том, в чём заключается это отклонение. Я полагаю, что другие команды, возможно, не выявили его, потому что «Мерседесы» по-прежнему имеют значительное преимущество. Мы продолжим работать над этим и анализировать данные, чтобы лучше понять, что происходит», — приводит слова Леклера портал Sky Sports.