Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара и рассказал о задачах команды перед квалификацией. Француз отметил, что рассчитывает побороться за место в третьем сегменте, несмотря на потерю времени из-за вылета во второй сессии.

«Наша сессия закончилась раньше времени после вылета на высокой скорости во время второй свободной практики. Ощущения, когда на такой скорости оказываешься развёрнутым в противоположную сторону, неприятные, но подобное случается нечасто. Нам как команде предстоит разобраться в нескольких моментах.

После появления красных флагов незадолго до моего первого быстрого круга мы хотели сразу выехать с небольшим количеством топлива. На этом круге у нас была немного увеличена мощно