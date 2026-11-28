В «Пирелли» столкнулись со 100%-м износом шин после двух практик ГП Катара Ф-1 — The Race

Шинный поставщик Формулы-1 «Пирелли» столкнулся с максимальным износом резины после двух практик Гран-при Катара и рассматривает возможность сократить обязательное ограничение для комплекта в 27 кругов.

«Пирелли» рассматривает возможность сокращения максимальной длины отрезка на шинах на Гран-при Катара после тревожных данных, полученных в пятничных тренировках. У некоторых передних левых шин был зафиксирован 100%-й износ на локальных участках всего за 15 кругов.

Теперь «Пирелли» оценивает, стоит ли:

▪️ Сократить существующий лимит в 27 кругов на комплект шин;

▪️ Увеличить и без того рекордно высокое стартовое давление в передних шинах, составляющее 29 PSI.

Гранулирование затронуло все три состава, а гравий также стал причиной глубоких порезов на некоторых шинах. Воскресная гонка может стать ещё более непредсказуемой в стратегическом плане», — говорится в статье The Race.