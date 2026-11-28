Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о двух практиках Гран-при Катара, где дважды показал второе время.

«В целом это была уверенная пятница. Первая тренировка была немного сложнее, и я не чувствовал себя полностью комфортно в машине, но мы внесли несколько хороших изменений перед второй тренировкой, и с первого круга вечерней сессии всё ощущалось гораздо лучше. Машина давала мне уверенность, и это позволило нам провести продуктивную сессию и показать несколько конкурентных кругов